Un artista noto nel panorama musicale si esibirà a Potenza in un concerto acustico, mescolando sonorità urban e folk. La performance vedrà l’artista proporre un set che combina elementi di rap con melodie tradizionali lucane, creando un ponte tra generi diversi. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare come le influenze musicali possano incontrarsi in un evento dal vivo, con il pubblico coinvolto in un’esperienza che unisce le radici locali a sonorità più moderne.

? Punti chiave Come può un rapper passare dai campi da basket alla musica?. Cosa accadrà quando l'urban incontrerà la tradizione del folk lucano?. Perché Carl Brave ha scelto una versione acustica per questo concerto?. Chi attirerà l'attenzione in piazza Mario Pagano il 28 maggio?.? In Breve Passato sportivo di Coraggio tra Fortitudo Roma e Agricola Gloria Montecatini fino al 2015.. Carriera musicale iniziata nel 2012 con Molto Peggio Crew e collaborazione con Franco126.. Collaborazioni discografiche con artisti come Coez, Francesca Michielin, Marracash ed Elisa.. Evento inserito nel palinsesto del Potenza Folk Festival 2026 in piazza Mario Pagano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carl Brave a Potenza: l’urban incontra il folk in un live acustico

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