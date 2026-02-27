Riapre lo storico Bar San Calisto Carl Brave canta col megafono | marea di persone a Trastevere

Dopo un periodo di lavori, il Bar San Calisto riapre le sue porte a Trastevere, attirando una grande folla di persone. L’evento ha visto anche la partecipazione del cantante Carl Brave, che si è esibito con un megafono. La riapertura ha suscitato entusiasmo tra i residenti e i visitatori, che si sono radunati nel quartiere per assistere alla cerimonia.

