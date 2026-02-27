Carl Brave arriva a sorpresa l’ep Mozziconi

Carl Brave ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo EP intitolato Mozziconi, distribuito da Warner RecordsWarner Music Italy. L’EP comprende quattro tracce inedite, che sono state pubblicate senza preavviso. L’artista ha condiviso questa novità tramite i propri canali social, lasciando i fan senza anticipazioni sulla raccolta. La pubblicazione è arrivata in modo improvviso, creando attesa tra il pubblico.

Carl Brave ha pubblicato a sorpresa Mozziconi, distribuito da Warner RecordsWarner Music Italy), il suo nuovo EP composto da quattro nuove tracce. Un primo assaggio del progetto è arrivato ieri sera in occasione della riapertura dello storico Bar San Calisto di Trastevere, locale iconico della Roma più autentica e da sempre nel suo cuore, riportando la sua musica proprio in uno degli luoghi che più hanno ispirato la sua poetica. Un'uscita inaspettata, nata da un'urgenza espressiva autentica, pensato come uno spazio libero in cui tornare a mettere al centro la musica, l'arte e le emozioni.