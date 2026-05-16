Carifermo più prestiti a ditte e famiglie

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio di amministrazione di Carifermo ha approvato all’unanimità il bilancio per il 2025. La banca ha deciso di aumentare i prestiti destinati a imprese e famiglie, mantenendo una politica di sostegno alla crescita economica del territorio. Durante la riunione sono stati presentati i dati finanziari e le strategie future dell’istituto, che continuerà a puntare su servizi di credito e supporto alle attività locali. La decisione è stata condivisa da tutti i membri del consiglio senza oppositioni.

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Approvato all’unanimità il bilancio 2025 della Carifermo. L’istituto bancario fermano conferma i dati di bilancio, consolidando "la forte solidità patrimoniale" ed evidenziando la "capacità di rispondere in modo efficace alle esigenze dei territori di riferimento, a beneficio sia delle famiglie che del tessuto imprenditoriale". L’andamento della raccolta totale ha raggiunto 4.145 milioni di euro (+ 6,8%) e si compone di 2.240 milioni di raccolta diretta e di 1.905 milioni di raccolta indiretta, rilevando un incremento del risparmio gestito e del risparmio assicurativo e previdenziale rispettivamente del 10,3% e del 2,4%, oltre all’amministrato al più 9,7%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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