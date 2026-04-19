Mutui casa calano ancora i tassi Più prestiti a imprese e famiglie

I tassi sui mutui casa sono diminuiti ancora una volta, mentre l’erogazione di prestiti a imprese e famiglie registra un aumento. Il credito continua a fluire con maggiore facilità, confermando una tendenza di crescita sia nei prestiti che nei costi di finanziamento. Questi dati indicano un andamento positivo nel settore creditizio, con un incremento delle operazioni di prestito e una diminuzione dei tassi di interesse.

Il credito continua a scorrere. E lo fa con un doppio segnale positivo: più prestiti e tassi in discesa. Una combinazione che riporta ossigeno a famiglie e imprese, mentre il sistema bancario consolida la raccolta. È la fotografia scattata dall’ultimo bollettino dell’ Abi, che a marzo registra un’accelerazione degli impieghi e un alleggerimento del costo del denaro sul fronte dei mutui casa. Il dato più immediato riguarda proprio i finanziamenti per l’abitazione: il tasso medio sui nuovi mutui scende al 3,36%, in calo rispetto al 3,44% del mese precedente e ben lontano dal 4,42% di fine 2023. Un trend che rappresenta un sollievo concreto per chi acquista casa o rinegozia il finanziamento, dopo la lunga stagione dei rialzi decisi dalla Bce.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mutui casa, calano ancora i tassi. Più prestiti a imprese e famiglie Mortgage Rates Drop: What Sellers Need to Know for 2026 | Donna Allman Realtor Notizie correlate Mutui prima casa in una regione, tassi agevolati e nuove regole per giovani e famiglieLa Regione Valle d’Aosta rilancia le politiche abitative con un intervento mirato a sostenere l’accesso alla prima casa, puntando su giovani,... Prestiti, tassi in calo ma famiglie più esposte: a Napoli si chiedono meno soldiNel 2025 il costo del credito è sceso, ma le famiglie chiedono più soldi e per più tempo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Mutui casa, calano ancora i tassi. Più prestiti a imprese e famiglie; Le offerte mutui prima casa di aprile 2026. Mutuo variabile ancora in vantaggio sul fisso, ma lo scenario è in evoluzioneIl tasso variabile è adesso più basso del fisso, ma i possibili rialzi BCE in futuro potrebbero cambiare le condizioni. Ecco cosa valutare prima di scegliere il mutuo. mutuionline.it Mutui: italiani ancora fedeli al tasso fisso, anche se il variabile è più convenienteIl mercato dei mutui casa arriva alla fine del 2025 caratterizzato da un clima di stabilità: i tassi non mostrano movimenti significativi, la domanda appare orientata su durate più lunghe e importi ... mutuionline.it Immobiliare.it Mutui. lesslostmorefound · Summer Place by Percy Faith. Vi porto nella mia giornata Versione proprietaria di casa a 32 anni! Il segreto è Immobiliare.it Mutui Confronti diverse soluzioni delle banche, vedi i tassi in tempo reale e fai la richiest - facebook.com facebook Casa, via libera alle nuove regole sui mutui agevolati. Agevolazioni per iscritti ad Aire, tasso dello 0,5% per gli under 35 #ANSA x.com