Carifermo | la raccolta sale a 4,1 miliardi e i prestiti crescono

La banca ha registrato una raccolta complessiva di 4,1 miliardi di euro, con un incremento nei prestiti concessi rispetto ai periodi precedenti. Nel corso dell’ultimo anno, i crediti deteriorati sono diminuiti del 30 per cento, grazie a interventi di gestione e recupero. La crescita del risparmio gestito è stata favorita principalmente dai comparti di investimento e gestione patrimoniale, che hanno registrato un aumento significativo rispetto all’anno precedente.

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? Punti chiave Come ha fatto la banca a ridurre i crediti deteriorati del 30%?. Quali settori hanno trainato il balzo del risparmio gestito?. Perché l'85% dei finanziamenti è stato destinato alle PMI?. Cosa prevede il nuovo piano di sostenibilità per i giovani?.? In Breve Raccolta totale a 4.145 milioni di euro con incremento del 6,8% annuo.. Impieghi economici cresciuti del 6,8% con 360 milioni destinati a famiglie e imprese.. Crediti deteriorati netti scesi del 30,3% attestandosi a 12,3 milioni di euro.. Progetto La Banca per i giovani ha coinvolto 1.724 studenti nelle scuole..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carifermo: la raccolta sale a 4,1 miliardi e i prestiti crescono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Credito, a Parma i prestiti alle famiglie crescono del 4.2%Famiglie e imprese di Parma continuano ad accumulare risorse, raggiungendo una ricchezza finanziaria complessiva di 32 miliardi di euro. Mutui: il tasso scende al 3,42% e i prestiti cresconoIl mercato dei mutui residenziali in Italia registra un rallentamento dei costi del denaro, con il tasso medio che scende al 3,42% a febbraio 2026. Carifermo approva il bilancio 2025, '360 milioni di prestiti a famiglie e imprese'Approvato all'unanimità il bilancio 2025 della Carifermo. L'istituto bancario fermano conferma i dati di bilancio, consolidando la forte solidità patrimoniale ed evidenziando al contempo la capacit ... ansa.it Carifermo: su raccolta e impieghi, giù crediti deterioratiIndicatori principali di bilancio 2024 in crescita per la Carifermo, quest'ultimo approvato all'unanimità dall'Assemblea degli azionisti. La raccolta totale ha raggiunto i 3.879 milioni di euro (+ 7,2 ... ansa.it