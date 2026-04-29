Calciomercato Milan via alla rivoluzione in attacco | se ne salverà soltanto uno

Durante il calciomercato estivo, il Milan ha deciso di cambiare radicalmente il reparto offensivo, con cinque giocatori attualmente in rosa che dovranno lasciare la squadra. Solo uno di loro resterà in rosa, mentre gli altri quattro sono stati trasferiti o sono in trattativa per lasciare il club. La rivoluzione in attacco coinvolge diverse operazioni di mercato e cambiamenti nella rosa a disposizione della squadra.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ci sarà una vera e propria rivoluzione di calciomercato, in casa Milan, nel reparto offensivo. Dei cinque attaccanti attualmente in organico, ovvero Christian Pulisic, Rafael Leão, Niclas Füllkrug, Santiago Giménez e Christopher Nkunku, ne dovrebbe restare soltanto uno, lo statunitense. Alla situazione di Leão la 'rosea' ha dedicato un focus specifico, spiegando come il giocatore possa partire per 50 milioni di euro in contanti oppure per soldi più una contropartita tecnica tra Manuel Ugarte, Marcus Rashford e Joshua Zirkzee. Per Füllkrug, la situazione è lineare: non ha soddisfatto le aspettative, tornerà al West Ham per fine prestito.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, via alla rivoluzione in attacco: se ne salverà soltanto uno MERCATO MILAN, CLAMOROSA RIVOLUZIONE ANCHE A CENTROCAMPO NOVITÀ SU LEWANDOWSKI Notizie correlate Roma, ne resterà soltanto uno: cosa succede se va via Gasp o se va via RanieriCi sono settimane che sfuggono all’ordinario: Gian Piero Gasperini ne vive una già decisiva. Calciomercato Milan, né Kean né Vlahovic: piace Jackson. Poi due alternative ‘orientali’ per l’attaccoIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nella prossima sessione estiva di calciomercato, uno degli obiettivi prioritari del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan: via Leao, dentro Sorloth e Zirkzee. Juve-Allison: ecco le cifre. Inter di nuovo su Nico Paz; Sorloth dice sì, accelerata per Goretzka: il Milan sogna il doppio colpo; Allegri-Milan: avanti insieme tra calciomercato e nuovo ruolo manageriale; Calciomercato Milan, il piano per Zirkzee in coppia con Sorloth. Colpo Milan: Via ufficialmente, quattro milioni a stagioneLe ultimissime notizie di calciomercato sul club rossonero: il Diavolo è pronto a mettere le mani sul giocatore. Il punto della situazione ... milanlive.it Milan, via Estupinan: l’agente porta il nuovo bomberLe ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri: il Diavolo è alla ricerca del centravanti. Arriva l'aiuto del procuratore ... milanlive.it #Calciomercato @acmilan, #Sorloth strizza l’occhio ai rossoneri. In lista altri tre centravanti - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com #Calciomercato #Milan, #Moretto svela i dettagli su Mario #Gila #ACMilan #ACMilanInside - facebook.com facebook