Il rappresentante di un fondo di investimento ha dichiarato di aver discusso con l'allenatore di molte tematiche, aggiungendo che si può ripartire dalla guida tecnica, ma senza confermare un futuro certo. Ha inoltre espresso l’esigenza di ottenere il pass europeo per la squadra, senza però fornire dettagli sul piano a lungo termine o sui possibili sviluppi della panchina. La situazione rimane quindi incerta, con alcuni elementi chiave ancora da definire.

Max. Lo chiama Max e lo cita tre volte nell'intervista alla Gazzetta. Un contesto dove l'utilizzo del nome di battesimo può essere indicativo, sì, ma fino a un certo punto: negli Usa spesso si fa così, quando si parla pubblicamente di qualcuno. Quindi non è tanto questione di tono confidenziale, quanto di menzioni: Max ovviamente è Allegri, ed è l'unico nome contenuto nelle parole di Cardinale. Ognuno è libero di dedurne le riflessioni che reputa più pertinenti, ma intanto agli occhi di Gerry il tecnico in questo momento è, molto prosaicamente, l'unica chiave capace di aprire la porta della Champions dietro la quale è pronto un bonifico da sessanta milioni a nome dell'Uefa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cardinale e quelle parole su Allegri: si può ripartire da "Max", ma la Champions...

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 1 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana

Sullo stesso argomento

Conte sì, ma anche Allegri: cosa può dare Max alla NazionaleNon c’è solo la sfida tra Abete e Malagò, in stretto ordine alfabetico, ma per la panchina azzurra anche quella tra Conte e Allegri.

Leggi anche: Cardinale: "Milan, senza la Champions è fallimento. Sul mercato si deve spendere meglio. E con Max..."

Tutto ciò che non torna nelle parole di Cardinale Il commento e le ultime dopo il vertice x.com

[Claudio Raimondi] Se la squadra si qualifica per la CL, le possibilità che Allegri rimanga aumenterebbero. Se il club non si qualifica, Cardinale ha già una lista di potenziali sostituti. Questi includono Francesco Farioli, Vincenzo Italiano, Xavi e Xabi Alonso. : r/ reddit

Ravezzani commenta le parole di Cardinale: Una cosa gli andava detta nelle intervisteL'intervista che Gerry Cardinale ha rilasciato ai microfoni del Corriere della Sera sta facendo discutere per alcuni passaggi. Siamo stati nelle prime due posizioni della classifica per gran parte de ... fcinter1908.it

La Gazzetta apre con le parole di Cardinale: Milan, cambio. Valuterò tuttiIl proprietario rossonero Gerry Cardinale ha commentato le voci secondo cui in estate ci sarà una nuova rivoluzione al Milan ... milannews.it