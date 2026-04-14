Dopo aver concluso la sua esperienza sulla panchina del Milan, l’allenatore livornese sembra essere interessato a intraprendere un nuovo percorso nel calcio. Le voci lo collegano alla possibilità di guidare la nazionale, ma non è l’unico nome sul tavolo: anche un altro allenatore, già al centro di discussioni recenti, potrebbe essere considerato. La situazione rimane aperta e ancora nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.

Non c’è solo la sfida tra Abete e Malagò, in stretto ordine alfabetico, ma per la panchina azzurra anche quella tra Conte e Allegri.. Due che, tra l’altro, hanno avuto una vita calcistica parallela, ma che spesso si è addirittura incrociata. E’ toccato a Max prendere praticamente in corsa la Juve, quando Conte ha rotto con la dirigenza in ritiro, dando seguito alla famosa frase sul ristorante da cento e dieci euro. Allegri ha raccolto il testimone e infilato una serie di risultati straordinari, portando i bianconeri per cinque volte allo scudetto e due in finale di Champions. Il loro destino si è in qualche modo intrecciato anche nell’estate scorsa: il ritorno di Antonio alla Juve avrebbe portato Allegri al Napoli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte sì, ma anche Allegri: cosa può dare Max alla Nazionale

Nazionale, c'è anche Max: Allegri Ct, quotazioni in salita. È corsa con Conte, ma il Milan...In questo finale di Serie A il testa a testa tra Antonio Conte e Massimiliano Allegri non sarà solo per il secondo posto in classifica, ma anche.

Cosa può dare De Laurentiis al calcio italiano: è uno dei pochi innovatori, ma anche il suo metodo ha una macchiaSe il pallone italico è alla frutta (anche) perché schiavo di logiche vetuste, tra i pochi innovatori che negli ultimi decenni si sono affacciati...