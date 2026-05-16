Carcinoma mammario nella terza età specialisti a confronto al Fatebenefratelli

Lunedì 18 maggio 2026, alle 9, si svolgerà presso l’ospedale Fatebenefratelli un incontro tra specialisti dedicato al carcinoma mammario nella terza età. L’evento si concentrerà sulla diagnosi, sulle terapie personalizzate e sulle recenti innovazioni nel campo oncologico per le donne over 70. Saranno analizzati casi clinici e metodologie di trattamento specifiche per questa fascia di età, con l’obiettivo di condividere informazioni aggiornate e strategie efficaci.

Lunedì 18 maggio 2026, alle ore 9.00, presso l’Aula Convegni dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, si terrà il convegno dal titolo “Carcinoma mammario nella terza età: discipline a confronto”, organizzato dall’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Responsabili scientifici dell’iniziativa saranno i dottori Antonio Rea e Giancarlo Del Gaudio, mentre presidente del convegno sarà il dottor Giuseppe Colantuoni. Il carcinoma della mammella rappresenta la prima neoplasia per incidenza nel sesso femminile nelle donne anziane. Proprio l’eterogeneità della popolazione geriatrica rende necessaria una valutazione multidimensionale accurata, fondamentale per stabilire il reale stato di salute delle pazienti e orientare le scelte terapeutiche. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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L'approccio interdisciplinare al caso clinico: perché è importante

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