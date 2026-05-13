Nuovi orizzonti nella gestione di Aki e sepsi nei pazienti | specialisti a confronto a Messina

Da messinatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina si svolgerà la terza edizione di un corso dedicato alla gestione di Aki e sepsi nei pazienti in area critica. L’evento si terrà presso il Royal Palace Hotel e vedrà la partecipazione di specialisti provenienti da diversi settori, che discuteranno di aggiornamenti e nuove strategie terapeutiche. Il corso combina momenti teorici e pratici e si rivolge a professionisti coinvolti nel trattamento di pazienti critici.

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Si terrà presso il Royal Palace Hotel di Messina la terza edizione dell’attesissimo corso teorico-pratico “Aki e Sepsi: nuovi orizzonti e strategie terapeutiche nel paziente in area critica”, appuntamento scientifico di riferimento dedicato all’aggiornamento multidisciplinare nella gestione.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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