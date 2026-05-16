Carcinoma mammario nella terza età | discipline a confronto

Lunedì 18 maggio 2026, alle 9:00, nell’Aula Convegni di un ospedale, si terrà un incontro dedicato al carcinoma mammario nella terza età. L’evento vedrà la partecipazione di specialisti di diverse discipline che discuteranno delle modalità di diagnosi, delle terapie disponibili e delle problematiche cliniche più frequenti in questa fascia di età. La discussione coinvolgerà professionisti provenienti da vari settori medici, con l’obiettivo di confrontare approcci e metodologie di trattamento.

Tempo di lettura: 4 minuti Lunedì 18 Maggio 2026 alle ore 9.00, nell’ Aula Convegni Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli, si terrà il convegno sul tema “CARCINOMA MAMMARIO NELLA TERZA ETA’: DISCIPLINE A CONFRONTO”, organizzato dall’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, responsabili scientifici i dott.ri Antonio Rea e Giancarlo Del Gaudio, presidente il dott. Giuseppe Colantuoni. Il carcinoma della mammella rappresenta la prima neoplasia per incidenza nel sesso femminile nelle donne anziane. Sappiamo che la popolazione delle donne anziane è estremamente eterogenea, da qui, scaturisce la necessità di una corretta valutazione multidimensionale per stabilire lo stato di salute delle pazienti ela discussione dei casi nei meeting multidisciplinari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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