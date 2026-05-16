Carceri femminili Briganti e Mirti PD | Garantire fondi per formazione e reinserimento

Una delegazione di consigliere regionali del Partito Democratico, accompagnata dall’assessora regionale, ha visitato alcune strutture detentive femminili nell’Emilia Romagna. Lo scopo della visita è stato approfondire le esigenze e le criticità delle carceri dedicate alle donne. Durante l’iniziativa, sono stati analizzati aspetti relativi ai servizi di formazione e reinserimento, con l’obiettivo di individuare eventuali interventi migliorativi. La visita si inserisce in un percorso di attenzione alle condizioni di vita delle detenute nelle strutture regionali.

Comprendere meglio i bisogni e le criticità delle carceri femminili dell’Emilia Romagna sono gli obiettivi che si è posta la delegazione delle consigliere regionali del Partito Democratico insieme alla assessora regionale Allegni, promotrici della visita istituzionale alle strutture detentive di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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