Carceri Mattarella | reinserimento obbligo costituzionale e scelta civiltà

Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il reinserimento dei detenuti è un obbligo costituzionale, evidenziando l'importanza di una scelta che riguarda la civiltà del Paese. La sua riflessione si concentra sulla finalità di recupero dei carcerati, sottolineando come questa dovrebbe essere una priorità nelle politiche penitenziarie. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico a Roma.

Roma, 16 mar. (askanews) – “La finalità di reinserimento e del recupero dei detenuti particolarmente per i più giovani è non solo un obbligo costituzionale ma una scelta di civiltà e un investimento per la cittadinanza perchè il recupero conduce a una recidiva estremamente bassa e quindi è una responsabilità della Repubblica da coltivare il più possibile”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e una rappresentanza della Polizia Penitenziaria in occasione del 209° anniversario della sua costituzione. “Per questo sono importanti le attività ‘trattamentali’, termine non felicissimo – ha aggiunto il capo dello Stato – ma, essenziali per il reinserimento, per rendere più alta la speranza di recupero per il futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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