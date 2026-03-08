Carceri e reinserimento sociale | al via la call nazionale Fieri Potest 2026

È stata avviata la call nazionale “Fieri Potest 2026” dedicata alle carceri e al reinserimento sociale. L’iniziativa coinvolge diversi enti e mira a finanziare progetti con un budget minimo di 12 mila euro. Tarantini Time Quotidiano ha annunciato anche un bando nel settore del terzo settore e dello sviluppo locale, specificando i criteri di partecipazione e le scadenze.

Terzo settore e sviluppo locale: budget minimo dei progetti da 12mila euro e raccolta fondi online da giugno 2026 con il sostegno di UniCredit e Fondazione Banco di Napoli Dal Pastry Lab di Taranto alla piattaforma nazionale: candidature aperte fino al 31 marzo 2026 per gli ETS iscritti al RUNTS e attivi da almeno tre anni nel volontariato penitenziario La call è rivolta agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e attivi da almeno tre anni nell’ambito del volontariato penitenziario. I progetti candidati dovranno avere un valore minimo di 12mila euro e prevedere azioni concrete di accompagnamento al lavoro, responsabilizzazione e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Fieri Potest 2026: 10mila euro per il lavoro dei detenutiLa Fondazione Banco di Napoli ha lanciato ufficialmente il progetto Fieri Potest 2026, un’iniziativa strutturata per offrire opportunità lavorative...

