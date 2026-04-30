Il Consiglio dei ministri ha approvato una proroga di 21 giorni per il taglio delle accise sui carburanti, con variazioni tra benzina e gasolio. La misura, che riguarda le aliquote applicate ai due tipi di carburante, entrerà in vigore immediatamente e durerà fino al prossimo mese. La decisione si inserisce in un contesto di interventi governativi per contenere i costi dei carburanti, con differenze specifiche tra i due prodotti.

Il Consiglio dei ministri prorogherà per 21 giorni il taglio delle accise sui carburanti, invariato per il gasolio (20 centesimi al litro) e ridotto a 5 centesimi al litro per la benzina. La misura era stata introdotta a metà marzo ed è poi stata rinnovata dal governo in risposta all’aumento del costo dei carburanti a causa del perdurare della crisi in Medioriente. Carburanti, prorogato il taglio delle accise Su benzina e diesel il primo taglio delle accise era stato deciso dal governo il 18 marzo con un decreto entrando in vigore dal giorno seguente. Per ridurre il prezzo del carburante di 24,4 centesimi (20 centesimi più il gettito Iva) su benzina e anche su gasolio, l’esecutivo aveva stanziato 500 milioni di euro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Taglio accise sui carburanti prorogato, ma con differenze tra benzina e gasolio per 21 giorni: cosa cambia

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