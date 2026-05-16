Carabinieri vedono lo scambio e inseguono lo spacciatore che nasconde l' eroina in bocca e li aggredisce

Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri di Verona hanno notato uno scambio sospetto e sono intervenuti inseguendo un uomo che tentava di disfarsi di un involucro. Durante la fuga, il soggetto ha portato l’eroina in bocca e ha aggredito i militari nel tentativo di ostacolare l’intervento. L’uomo, 27 anni di origine nigeriana, è stato fermato e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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