Carabinieri vedono lo scambio e inseguono lo spacciatore che nasconde l' eroina in bocca e li aggredisce
Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri di Verona hanno notato uno scambio sospetto e sono intervenuti inseguendo un uomo che tentava di disfarsi di un involucro. Durante la fuga, il soggetto ha portato l’eroina in bocca e ha aggredito i militari nel tentativo di ostacolare l’intervento. L’uomo, 27 anni di origine nigeriana, è stato fermato e arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Un'altra operazione contro lo spaccio di droga è stata messa a segno dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona, che nel pomeriggio di venerdì hanno tratto in arresto un 27enne di origine nigeriana, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Folle inseguimento a 200 km/h: i carabinieri arrestano due giovani, nel box soldi e droga
Sullo stesso argomento
Agenti vedono lo scambio di droga . Spacciatore finisce in manetteUn’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all’arresto in flagranza di un cittadino marocchino ritenuto responsabile di detenzione ai...
Nasconde cocaina negli slip ma i Carabinieri di Palagiano lo beccano: arrestato baby spacciatoreA Palagiano (Taranto) i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo minorenne che nascondeva droga nelle mutande.