A Campobasso si è tenuta una clinica tecnica dedicata alle Finali Regionali, con la partecipazione di Capobianco. Durante l’evento, sono state affrontate tematiche legate alla preparazione mentale degli atleti e alle strategie di sviluppo. Capobianco ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza, inclusa la sconfitta contro una squadra canadese, e ha parlato delle lezioni apprese in quell’occasione. L’iniziativa ha coinvolto giovani atleti e tecnici, offrendo loro approfondimenti pratici e teorici.

? Domande chiave Come può la forza mentale cambiare il destino dei giovani atleti?. Quale lezione ha imparato Capobianco dalla sconfitta contro il Canada?. Perché la consapevolezza collettiva è la chiave del basket moderno?. Cosa ha insegnato il commissario tecnico ai talenti della Molisana Arena?.? In Breve Organizzazione curata da Giuseppe Amorosa e Davide Galieri alla Molisana Arena.. Capobianco cita i cinque mondiali vinti con Simone Pianigiani in dieci anni.. Riferimento alla finale mondiale giovanile persa contro il Canada trent'anni fa.. Focus del clinic sull'equilibrio tra tecnica e psicologia per i giovani atleti.. Il parquet della Molisana Arena di Campobasso riceve oggi, sabato 16 maggio 2026, il contributo tecnico di Andrea Capobianco in vista delle imminenti Finali Regionali giovanili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capobianco a Campobasso: clinic tecnico per le Finali Regionali

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