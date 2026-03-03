A San Giuliano Terme le finali regionali della Coppa Italia di Tennis UISP
A San Giuliano Terme il 8 marzo 2026 si terranno le finali regionali della Coppa Italia di Tennis UISP. L’evento si svolgerà presso l’impianto dell’ASD San Giuliano Sport, situato in via Dinucci. La giornata vedrà in campo i migliori atleti della regione, pronti a competere per il titolo. La manifestazione coinvolgerà diverse categorie di giocatori e attirerà appassionati e spettatori.
Domenica 8 marzo 2026, presso l'impianto dell'ASD San Giuliano Sport in via Dinucci, si disputeranno le Finali Regionali della Coppa Italia di Tennis UISP. L'evento, organizzato dalla UISP Regionale Toscana, si avvale del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme e interesserà le categorie. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
