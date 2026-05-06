Montesilvano festa dello sport | si sono concluse le finali regionali

A Montesilvano si sono appena concluse le finali regionali della festa dello sport, un evento che ha visto impegnati studenti in diverse discipline sportive. Le competizioni si sono svolte presso il centro Trisi, dove si è tenuta anche la cerimonia di premiazione. Durante l’evento sono state coinvolte varie discipline, con le premiazioni che hanno riconosciuto i vincitori delle diverse categorie.

? Cosa scoprirai Quali discipline hanno coinvolto gli studenti durante le sfide a Montesilvano?. Chi ha premiato i vincitori durante la cerimonia al centro Trisi?. Come hanno collaborato le scuole con le federazioni per questo evento?. Perché lo sport è considerato un pilastro educativo per i giovani?.? In Breve Manifestazione svoltasi dal 3 al 5 maggio presso le strutture sportive di Montesilvano.. Discipline incluse basket 3×3, rugby tag, sitting volley e baskin per coinvolgere tutti.. Presenza alla premiazione del vicesindaco Pompei, del referente Grecchi e del presidente Passacantando.. Collaborazione tra Usr Abruzzo e federazioni per promuovere l'educazione attraverso il movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montesilvano, festa dello sport: si sono concluse le finali regionali Notizie correlate Leggi anche: Le Olimpiadi invernali sono la festa dello sport puro, che funziona bene persino coi lavori all’italiana (Guardian) Terni, le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’ al Clt: “Lo sport scolastico merita di essere sostenuto e valorizzato”Gli impianti sportivi del Circolo Lavoratori Terni hanno ospitato le finali regionali dei nuovi ‘Giochi della Gioventù’, riservate alle scuole... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Montesilvano. Para cycling road world cup, la 1ª edizione della Coppa del Mondo; ADSU Teramo: Un goal insieme diventa una festa di sport e inclusione; A Montesilvano tornano le Scuolimpiadi, sport gratuito per gli studenti; Luca Mazzone: Alex Zanardi per noi una fortuna. DA DOMANI A MONTESILVANO VA IN SCENA LA TAPPA CONCLUSIVA DELLA COPPA DEL MONDODal 7 al 10 maggio la città abruzzese ospita la finale della Para-Cycling Road World Cup con 550 atleti da 50 nazioni. tuttobiciweb.it Montesilvano capitale del biliardo italiano: successo straordinario per la Finale Nazionale NBCGrande successo a Montesilvano per la Finale Nazionale NBC 2026: La Manna trionfa, pubblico record e istituzioni protagoniste al Pala Dean Martin ... abruzzonews.eu Montesilvano | Questa mattina, in apertura del Congresso regionale della Uil Abruzzo, abbiamo vissuto una grande emozione ascoltando l'Inno alla Gioia dell'Unione Europea cantato e recitato dai ragazzi dell'associa - facebook.com facebook