Questa domenica mattina nel Lazio si sono verificati numerosi rallentamenti e blocchi sulla rete stradale che collega la città alle province circostanti. La situazione si è aggravata su strade come il Grande Raccordo Anulare, la Pontina e l'Appia, con segnalazioni di incidenti e traffico intenso. Le centrali di monitoraggio regionale hanno registrato congestioni intorno alle 11:25, creando disagi ai mezzi in transito.

La rete stradale che collega la Capitale alle province limitrofe sta affrontando una mattinata di forte pressione, con diversi rallentamenti segnalati dalle centrali di monitoraggio regionale intorno alle 11:25 di questa domenica 12 aprile 2026. Sinistri e congestioni stanno interessando arterie fondamentali come il Grande Raccordo Anulare, la statale Pontina e la via Appia, condizionando gli spostamenti verso l’aeroporto di Fiumicino e verso i centri della provincia romana. Blocchi e incidenti sulle direttrici principali. Il Grande Raccordo Anulare risulta particolarmente congestionato, con code che si registrano sulla corsia interna nel tratto tra Ostiense e Roma Fiumicino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos stradale nel Lazio: blocchi e incidenti su GRA, Pontina e Appia

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