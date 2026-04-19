Caos in centro | lite furibonda al bar bancone in frantumi e arriva la polizia

Sabato pomeriggio, in un bar di via San Lorenzo, nel cuore della città, si è scatenata una lite violenta tra due persone. La discussione si è intensificata fino a causare la rottura del bancone. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia, che hanno sedato la rissa e ristabilito l’ordine. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dello scontro o sulle eventuali conseguenze per i coinvolti.