Caos in centro | lite furibonda al bar bancone in frantumi e arriva la polizia
Sabato pomeriggio, in un bar di via San Lorenzo, nel cuore della città, si è scatenata una lite violenta tra due persone. La discussione si è intensificata fino a causare la rottura del bancone. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia, che hanno sedato la rissa e ristabilito l’ordine. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dello scontro o sulle eventuali conseguenze per i coinvolti.
Sabato pomeriggio una lite in un bar è degenerata ed è stato necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia per riportare la calma in via San Lorenzo, in pieno centro.Lite nel bar, bancone di vetro rottoUna donna originaria del Perù ha litigato con un concittadino e, al culmine della.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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