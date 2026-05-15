Lite condominiale finisce in manette | madre e figlio si scagliano contro le vicine e la Polizia
Una lite tra condomini si è trasformata in violenza durante la notte in una palazzina di Cesena. Tra giovedì e venerdì, le forze dell'ordine sono intervenute a seguito di una chiamata al 112 che segnalava un grave alterco tra vicini. Durante l’intervento, madre e figlio coinvolti nella lite sono stati arrestati e portati in commissariato. La situazione è degenerata con aggressioni contro le vicine e l’intervento delle forze dell’ordine.
Una lite tra condomini è degenerata in una notte di violenza in una palazzina di Cesena. Tra giovedì e venerdì, le volanti del Commissariato di via Don Minzoni sono intervenute dopo una chiamata al 112 che segnalava un violento scontro tra vicini. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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