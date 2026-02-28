Caos nel locale | minacce ai clienti danneggiamenti e aggressione ai Carabinieri | arrestato un uomo

Durante la notte, i Carabinieri di Novafeltria hanno arrestato un uomo di 56 anni, noto alle forze dell’ordine, accusato di aver minacciato clienti, causato danni e aggredito i militari intervenuti. L’uomo è stato fermato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento è stato caratterizzato da comportamenti agressivi e situazioni di caos all’interno del locale.

I Carabinieri della compagnia di Novafeltria, durante la notte, hanno tratto in arresto un 56enne del posto, con precedenti di polizia, per l'ipotesti di resistenza e violenza a pubblico ufficale e danneggiamento aggravato.Nella tarda serata di ieri è giunta una richiesta di intervento al numero.