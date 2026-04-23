Molestie ai passanti con una bottiglia di vetro poi l' attacco ai Carabinieri | 21enne arrestato

Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un uomo di 21 anni, cittadino straniero, accusato di aver molestato passanti con una bottiglia di vetro e successivamente di aver opposto resistenza ai militari intervenuti. L’intervento dei carabinieri si è reso necessario per fermare le azioni dell’uomo, che aveva già aggredito alcune persone prima di essere fermato. Il giovane è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un cittadino straniero di 21 anni, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scaturito a seguito di numerose segnalazioni giunte al numero di emergenza 112, che indicavano.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Picchia la moglie e la minaccia con una bottiglia di vetro: arrestato dai carabinieri Torino, attacco con bottiglia ai giardini: arrestato l’aggressoreUn violento scontro avvenuto tra la fine di venerdì 10 e l’inizio di sabato 11 aprile ha portato all’arresto di un giovane di 24 anni, identificato... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Droga, risse e clienti pericolosi: il questore chiude un bar del centro; Torna l’emergenza baby gang. Notti insonni e vandalismi al Savena: Danni e molestie agli anziani; Pesta una 14enne per strada, i residenti e il nonno vigile: Borgo Madonna è ostaggio di una donna di 50 anni; SCIOPERO FARMACIE, PROTESTA A ROMA. Molestie a una minorenne in piazza XX Settembre, poi la resistenza: 22enne arrestato, aveva finito di scontare le pene per rapina pochi mesi faPORDENONE - Bassati Kamagate è stato nuovamente arrestato. Ventidue anni, originario della Costa d'Avorio, da tempo residente a Pordenone con la famiglia, lo scorso novembre ha ... ilgazzettino.it Lucca in Diretta. . Inseguimenti e molestie a sfondo sessuale, 33enne in carcere --> https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2026/04/23/inseguimenti-e-molestie-a-sfondo-sessuale-33enne-in-carcere/501314/ - facebook.com facebook “I coloni e i soldati israeliani usano le violenze di genere e le molestie per spingere i palestinesi ad andarsene”. @GiuZacc x.com