La Serie A sta vivendo un momento di confusione legato ai calendari delle partite, con alcuni tifosi che manifestano il proprio disappunto e criticano le decisioni prese. L’attenzione si concentra sulla partecipazione dei supporter, che vengono invitati a far sentire la propria voce attraverso fischi durante l’inno della Lega. Questa situazione riflette il malcontento di una parte dei tifosi, che chiedono maggiore ascolto e rappresentanza nelle decisioni relative al campionato.

Calciomercato Juve, quanti profili seguiti dai bianconeri per la prossima estate! Da Scalvini a Kayode, passando per Atubolu Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». E spunta un retroscena.sul sigaro! Olanda, che tegola per De Ligt! Intervento alla schiena e salta il Mondiale: il suo messaggio social Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caos calendari in Serie A: il calcio dice di essere del popolo, ora tocca ai tifosi far sentire il proprio dissenso

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