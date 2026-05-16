Caos calendari in Serie A | il calcio dice di essere del popolo ora tocca ai tifosi far sentire il proprio dissenso

Da calcionews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie A sta vivendo un momento di confusione legato ai calendari delle partite, con alcuni tifosi che manifestano il proprio disappunto e criticano le decisioni prese. L’attenzione si concentra sulla partecipazione dei supporter, che vengono invitati a far sentire la propria voce attraverso fischi durante l’inno della Lega. Questa situazione riflette il malcontento di una parte dei tifosi, che chiedono maggiore ascolto e rappresentanza nelle decisioni relative al campionato.

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