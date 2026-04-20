I tifosi italiani hanno espresso le loro preferenze per la futura presidenza della FIGC attraverso un sondaggio condotto tra i lettori di una testata sportiva. I risultati mostrano le scelte dei supporter in vista del successore di Gravina, con alcune preferenze che si distinguono rispetto a figure note del panorama calcistico. La discussione sulla nomina sta attirando l’attenzione anche fuori dai circoli ufficiali, coinvolgendo appassionati e osservatori.

Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC. Malagò è il benvenuto, l’ho chiamato e gli ho detto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Presidenza FIGC, altro che Malagò o Abete: il popolo del calcio fa sentire la propria voce! Ecco chi vorrebbero i tifosi per il post Gravina

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