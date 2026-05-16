Canzoni per il Commissario Ricciardi al Teatro Diana

Ci sono storie che non finiscono quando si chiude un libro, restano nell’aria, si depositano nella memoria e continuano a vivere come fanno le canzoni. È da questa idea profonda e sentimentale che nasce Canzoni per il Commissario Ricciardi, spettacolo teatrale di e con Maurizio de Giovanni, in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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