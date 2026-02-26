Torna BeatleStory al Teatro Ricciardi

26 feb 2026

Al Teatro Ricciardi di Capua si prepara una nuova serata dedicata a “BeatleStory”, la band che ripropone i successi dei Fab Four. Dopo aver riscosso grande affluenza nelle edizioni precedenti, il concerto è previsto per il 28 febbraio alle ore 20, offrendo al pubblico un’interpretazione fedele dei brani più celebri dei Beatles. La serata promette di riproporre l’energia e il fascino di quegli anni.

Al Teatro Ricciardi di Capua arriva “BeatleStory”. Ritorna la band nello storico teatro capuano dopo il successo registrato nel 2024 e 2025; l’appuntamento è per il 28 febbraio alle ore 20.30.Un eccezionale spettacolo multimediale dal vivo che ripercorre l’intera storia dei Beatles. Dai. 🔗 Leggi su Casertanews.it

