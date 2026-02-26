Torna BeatleStory al Teatro Ricciardi
Al Teatro Ricciardi di Capua si prepara una nuova serata dedicata a “BeatleStory”, la band che ripropone i successi dei Fab Four. Dopo aver riscosso grande affluenza nelle edizioni precedenti, il concerto è previsto per il 28 febbraio alle ore 20, offrendo al pubblico un’interpretazione fedele dei brani più celebri dei Beatles. La serata promette di riproporre l’energia e il fascino di quegli anni.
