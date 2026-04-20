Maurizio De Giovanni e il Commissario Ricciardi a fumetti al Salone del Libro di Torino

Sabato 16 maggio al Salone del Libro di Torino, Maurizio de Giovanni presenterà il nuovo fumetto de Il Commissario Ricciardi, intitolato Il pianto dell’alba, pubblicato dalla Sergio Bonelli Editore. L’autore sarà presente nello stand del suo editore, situato nel Padiglione 1, Stand D44. La manifestazione si svolge nella città piemontese e coinvolge numerosi editori e autori del settore.

Sabato 16 maggio al Salone del Libro di Torino Maurizio de Giovanni presenterà il nuovo libro de IL COMMISSARIO RICCIARDI A FUMETTI: IL PIANTO DELL’ALBA, edito da Sergio Bonelli Editore, presente in fiera con un suo stand (Padiglione1, Stand D44). Ad accompagnare Maurizio de Giovanni, ci sarà Michele Masiero, Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore, con cui l’autore si confronterà sul modo in cui le pagine della letteratura incontrano il fumetto nella Napoli degli anni Trenta: un modo speciale per approfondire il lungo viaggio dell’avventuraumana ed editoriale del Commissario Ricciardi. Con IL PIANTO DELL’ALBA, in uscita il prossimo 8 maggio, il ciclo del commissarioRicciardi creato da Maurizio de Giovanni si chiude con una storia dolorosa che sconvolgerà per sempre il suo mondo.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Maurizio De Giovanni e il Commissario Ricciardi a fumetti al Salone del Libro di Torino Notizie correlate Leggi anche: Attuare la Costituzione, alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri la presentazione del libro di Luigi de Magistris in dialogo con Maurizio De Giovanni Dal set de Il commissario Ricciardi al palco del Diana: Milo e Falivene reinventano tutto con Jucature | VIDEODiretti da Enrico Ianniello, i due attori sono in scena con l’adattamento del premiato testo di Pau Mirò dove sono raccontate le vicende di quattro... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Figli di de Giovanni: un delitto che svela il lato oscuro della famiglia?; Napoli, Maurizio De Giovanni racconta la tecnica del diversivo: 'Ecco come i ladri sono riusciti a rapinare la banca'.; Presentazione del romanzo FIGLI – per i Bastardi di Pizzofalcone di Maurizio de Giovanni; Sergio Bonelli Editore presenta: Il commissario Ricciardi a fumetti di Maurizio De Giovanni al salone del libro di Torino. Palma Campania accoglie Maurizio de Giovanni: il 22 aprile la presentazione di FigliPalma Campania, 19 Aprile – Il prossimo 22 aprile 2026, alle ore 18:30, il Teatro Comunale di Palma Campania ospiterà uno dei più importanti nomi del panorama letterario: Maurizio de Giovanni. L’event ... sciscianonotizie.it Alla Feltrinelli di piazza dei Martiri un firmacopie speciale di Maurizio de GiovanniMartedì 7 aprile alle ore 18:00, presso la Feltrinelli di piazza dei Martiri, lo scrittore Maurizio de Giovanni — autore stabilmente ai vertici delle classifiche e voce tra le più riconoscibili del gi ... napolitoday.it «Mi spaventava tutto del crescere da solo i miei bambini. Ma mi è piaciuto molto stare sempre con loro. L’importante è esserci sempre». Maurizio De Giovanni a #LaBibliotecaDeiSentimenti oggi ore 15.20 su Rai3 con Maria Latella - facebook.com facebook