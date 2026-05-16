A Cannes, il pubblico ha visto arrivare un attore noto che, per la prima volta, ha diretto un film presentato sulla Croisette. Durante l’evento, l’attore è sceso dall’aereo privato, salutando i presenti con un breve discorso. La proiezione del film è avvenuta davanti a una sala gremita, con molte persone che hanno seguito l’evento con attenzione. La presenza dell’attore ha attirato l’attenzione dei media e degli spettatori, creando un momento di grande interesse alla manifestazione cinematografica.

Cannes, 16 maggio 2026 – A Cannes, John Travolta è arrivato pilotando il suo aereo personale. «Signore e signori, è il vostro capitano che vi parla. Il nostro volo per Nizza, Francia durerà otto ore e 45 minuti. Godetevi il volo, e lo champagne lo offro io», ha detto prima di decollare. E a Cannes, ieri, John Travolta, a 72 anni, ha fatto il suo debutto da regista con un film tutto ambientato in un aereo: Volo di notte per Los Angeles (Propeller One-Way Night Coach). Un film che la star della Febbre del sabato sera e d i Pulp Fiction ha diretto, scritto, prodotto e anche – in un breve ruolo – interpretato. Dimenticavamo: è tratto da un suo libro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cannes, John Travolta dalla Palma a sorpresa: debutta da regista e prende il volo

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