Durante una serata dedicata al debutto alla regia di un attore famoso, a Cannes 2026 è stato consegnato un premio inatteso. L’attore si è mostrato visibilmente emozionato, reagendo con commozione al riconoscimento. La premiazione, che non era stata annunciata prima, ha coinvolto il pubblico presente in sala. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di sorpresa, con il protagonista che ha ringraziato il pubblico e i presenti. La serata si è conclusa con un momento di grande intensità.

Una serata che doveva celebrare il debutto alla regia di John Travolta si è trasformata in un momento emozionante quando Cannes 2026 ha sorpreso l’attore con una Palma d’oro alla carriera che non era stata annunciata in precedenza. Visibilmente commosso, Travolta ha detto: “Questo è oltre l’Oscar”. John Travolta blows kisses to the crowd after the #Cannes premiere of “Propeller One-Way Night Coach.” pic.twitter.com72UpUmcyW9 — Variety (@Variety) May 15, 2026 L’attore, che per questa occasione sfoggiava un curioso basco color crema, non si aspettava minimamente il riconoscimento. Quando il direttore del festival Thierry Frémaux gli ha consegnato la prestigiosa statuetta davanti alla platea del Debussy Theater, Travolta ha esclamato in francese “Surprise complètement!”, applaudito dal pubblico. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - John Travolta si commuove a Cannes: il premio a sorpresa che non si aspettava (VIDEO)

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