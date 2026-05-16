A Cannes 2026, il festival si presenta con una presenza ridotta di star hollywoodiane, innescando domande sulle ragioni di questa scelta. La partecipazione degli artisti statunitensi sembra essere diminuita rispetto agli anni precedenti, lasciando spazio a registi e film provenienti da altri paesi. Sono stati annunciati alcuni registi internazionali che presenteranno i loro lavori, mentre non sono state confermate le presenze di nomi di grande richiamo del cinema americano. La manifestazione si concentra ora su produzioni più di nicchia e su un passato che torna protagonista.

? Punti chiave Perché Hollywood ha deciso di abbandonare il tappeto rosso della Croisette?. Chi sono i registi scelti per colmare il vuoto delle superstar?. Come sta gestendo la giuria la scarsa rappresentanza femminile quest'anno?. Perché il cinema italiano appare così assente tra le grandi produzioni?.? In Breve Peter Jackson riceve la Palma d'Onore per il Signore degli Anelli.. La giuria di ventidue membri include solo cinque registe in concorso.. Vin Diesel e Guillermo Del Toro animano la programmazione del festival.. Francesco Zippel presenta il documentario su Vittorio De Sica La vita in scena.. A Cannes, la settima edizione del festival del 2026 registra un’assenza assordante che si chiama Hollywood, mentre sulla Croisette le grandi produzioni degli studios restano lontane dal tappeto rosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes 2026: vuoto di Hollywood, il festival punta sul passato

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