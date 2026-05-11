Tra le star più attese sulla Croisette ci sono attrici e attori di fama internazionale, tra cui Penelope Cruz, Javier Bardem, Scarlett Johansson, Monica Bellucci e Julianne Moore. Nella giornata di oggi, sul cartellone ufficiale esposto al Grand Palais, è stato annunciato un omaggio al film di Ridley Scott, Thelma e Louise, in versione in bianco e nero. La proiezione celebrerà i 35 anni dall'anteprima del film.

C annes (Francia), 11 mag. (askanews) – Ci sono Thelma e Louise in bianco e nero sul cartellone ufficiale, affisso da poco sul Grand Palais: un omaggio al film di Ridley Scott che qui venne presentato 35 anni fa. A Cannes è tutto pronto, manca solo il red carpet con le star per dare il via ufficiale all’edizione numero 79 del Festival. Leggi anche › Festival di Cannes 2026: tutti i film, il programma e gli ospiti. Nessun italiano nelle selezione ufficiale Un’annata sottotono per l’Italia, assente dal Concorso e dalle sezioni principali, anche se “Vittorio De Sica – La vita in scena” di Francesco Zippel è in gara a Cannes Classic; gli organizzatori già pensano in grande alla prossima, per gli 80 anni di uno dei festival più famosi del cinema.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra le star più attese sulla Croisette: Penelope Cruz, Javier Bardem, Scarlett Johansson, Monica Bellucci, Julianne Moore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Da Elizabeth Taylor e Richard Burton a Javier Bardem e Penelope Cruz: le coppie più iconiche degli Oscar

Un rapimento, una famiglia e segreti sepolti da anni. Stasera in tv c'è il thriller Tutti lo sanno con Penelope Cruz e Javier BardemUn rapimento nel bel mezzo di un matrimonio, una famiglia che si sgretola sotto il peso di segreti troppo a lungo custoditi, e sullo sfondo un...

Argomenti più discussi: I film più attesi di Cannes 2026; Cosa dobbiamo aspettarci da Cannes 2026; Angelina Jolie mette in vendita la sua spettacolare villa di Los Angeles per 30 milioni di dollari; I divi a Cannes, da Cate Blanchett a Cruz e Bardem.

Billie Eilish abbraccia il suo ragazzo Nat Wolff e posa con suo fratello Finneas alla premiere di Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft: The Tour a Los Angeles reddit

Cannes accoglie le star: da Cate Blanchett a Penélope Cruz e Javier BardemIl Festival di Cannes si prepara ad accogliere alcune delle maggiori star del panorama cinematografico internazionale, confermando ancora una volta il suo status di evento di spicco. Tra i protagonist ... it.blastingnews.com