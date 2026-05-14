La terza giornata del Festival di Cannes 2026 si svolge con due importanti attrazioni sul red carpet. Sul tappeto rosso arriveranno due figure di spicco del cinema internazionale, pronte a presentare i loro ultimi lavori. La giornata prevede anche incontri e momenti di confronto legati alle proiezioni in programma. La manifestazione continua a richiamare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, mantenendo alta l’attenzione sulla selezione ufficiale.

Il Festival di Cannes 2026 entra nel vivo con una terza giornata ricca di incontri ed eventi. Oggi infatti arriveranno sulla Croisette due grandi autori del cinema internazionale, pronti a presentare film molto diversi fra loro. Si tratta di Asghar Farhadi e Pawel Pawlikowski: fra i big più attesi della 79esima edizione di Cannes. I film della terza giornata di Cannes 2026. Diretto da Asghar Farhadi e con un cast straordinario, Parallel Tales è uno fra i film più attesi del Festival di Cannes 2026. La storia racconta le vicende di Sylvie (Isabelle Huppert), scrittrice famosa che non riesce a trovare l’ispirazione per il suo nuovo libro. Così inizia a spiare i propri vicini, scoprendo i loro problemi coniugali e raccontandoli in un romanzo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cannes 2026, ospiti e programma della terza giornata: Isabelle Huppert e Catherine Deneuve sul red carpet

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