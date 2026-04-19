Cannavacciuolo riparte | nuove Cucine da incubo su Sky e NOW

A partire dal 19 aprile, su Sky e NOW, tornano le nuove puntate di Cucine da incubo d’Italia condotte dallo chef Antonino Cannavacciuolo. La trasmissione vede il cuoco impegnato in interventi di ristrutturazione e rinnovamento di locali in difficoltà, con un focus che spazia dalla Campania al Nord Italia. Le puntate saranno disponibili in esclusiva streaming e in televisione, offrendo un approfondimento sui lavori di salvataggio di ristoranti in crisi.

Dalla Campania al Nord Italia, chef e designer salvano locali in crisi. In questo nuovo viaggio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, Antonino scoprirà cucine e strutture che sembrano irrimediabilmente rovinate da anni di incuria e cattiva gestione, locali in crisi il cui destino sembra ormai scritto senza troppe speranze. Visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e una generale confusione che si rispecchia poi in piatti decisamente non gradevoli. Da qui partirà un vero make-over delle strutture, che quest’anno – negli episodi al via dal 19 aprile, tutte le domeniche per sei settimane, alle 21.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Cannavacciuolo riparte: nuove Cucine da incubo su Sky e NOW Cucine da incubo s6 ep6 Terra Nostra Notizie correlate ‘Cucine da incubo’ torna su Sky Uno: quando in tv e novità della dodicesima edizioneAntonino Cannavacciuolo con ‘Cucine da incubo‘ è pronto a dare consigli per la gestione dei ristoranti. Leggi anche: Cucine da Incubo, nuova edizione dal 19 aprile: anticipazioni, novità e il ritorno di Cannavacciuolo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo a Torre del Greco il 19 aprile; Cucine da incubo, ripartono le missioni di Antonino Cannavacciuolo; Cucine da Incubo riparte da I Carnaloni: Antonino Cannavacciuolo torna su Sky; 'Cucine da Incubo' riparte: Cannavacciuolo e Paolo Stella salvano i ristoranti. Cucine da Incubo, Cannavacciuolo riparte da Torre del Greco con la novità di Paolo StellaEcco il primo ristorante della nuova stagione di Cucine da Incubo Antonino Cannavacciuolo riparte da Torre del Greco ... dituttounpop.it Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo torna in una nuova stagione con Paolo StellaLeggi su Sky TG24 l'articolo Cucine da incubo, Antonino Cannavacciuolo torna in una nuova stagione con Paolo Stella ... tg24.sky.it «Quest’anno, oltre all’aiuto di Cannavacciulo, arriverà quello del creative designer Paolo Stella. » Ci siamo: la nuova edizione di Cucine da Incubo è pronta a partire, e domenica 19 aprile 2026 Antonino Cannavacciulo torna su Sky Uno alle 21. 15 e in stream - facebook.com facebook