A San Vittore Olona, nel Milanese, è stata annunciata una nuova puntata del programma televisivo “Cucine da incubo”, condotta dallo chef Cannavacciuolo. L’evento si svolgerà presso il locale Bollicine 2.0, dove il noto chef interverrà per affrontare le criticità del ristorante. La trasmissione, nota per il suo approccio diretto, si concentra sulla ristrutturazione e il miglioramento delle attività di ristorazione in difficoltà.

San Vittore Olona (Milano) – “Cucine da incubo” sbarca nel Milanese, precisamente a San Vittore Olona. Lo chef (pluristellato) Antonino Cannavacciuolo nella puntata in onda domani, domenica 10 maggio, varcherà le soglie del ristorante “Bollicine 2.0”. Il locale, dell’hinterland milanese, è nato da un progetto dell’ex imprenditore edile Antonino: nonostante lui stesso ammetta di non essere un cuoco professionista, affascinato dal rischio imprenditoriale ha deciso di prendere in mano la gestione del locale per realizzare il suo sogno culinario, portandolo avanti ormai quasi da solo. Bollicine 2.0 I problemi del ristorante Ma quali sono i...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cucine da incubo a San Vittore Olona: chef Cannavacciuolo sbarca al Bollicine 2.0

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