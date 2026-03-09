L’Atalanta dei soliti noti Tocca ancora ai veterani

L’Atalanta, dopo due partite senza vittorie in campionato, si affida ancora ai suoi veterani per cercare di risalire la china. La squadra ha ottenuto un solo punto nelle ultime due giornate e rimane alla ricerca di continuità. I giocatori più esperti continuano a essere chiamati a guidare il gruppo in un momento di difficoltà.

L'Atalanta che ha frenato in campionato, raccogliendo un solo punto nelle ultime due giornate contro Sassuolo e Udinese, da ieri è sintonizzata sulle frequenze della Champions, con la testa rivolta alla grande partita di domani sera contro il Bayern Monaco, in una New Balance Arena come sempre esaurita. Nerazzurri che stanno pagando il conto fisico all'estenuante corsa su tre fronti, con ininterrotto doppio impegno settimanale. Quella contro il Bayern sarà la diciottesima partita del 2026 per la Dea, che da settimane gioca con rotazioni accorciate a causa delle assenze di De Ketelaere, Ederson, Scalvini e Raspadori. "Vediamo in settimana,...

L’Atalanta dei soliti noti. Tocca ancora ai veteraniLe alternative sono in difficoltà, straordinari per De Roon, Pasalic e Kolasinac. Ederson e De Ketelaere tentano il recupero per la sfida contro il Bayern. sport.quotidiano.net

Atalanta, sempre i soliti errori: dove cadono i nerazzurriMancanza di continuità, errori nella scelta dell’ultimo passaggio in area piccola, disattenzione nelle marcature sui calci da fermo, perdita di brillantezza poco prima del break. L’Atalanta quando per ... calcioatalanta.it

