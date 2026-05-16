Alessandro Meucci | Caneschi già pensa al ballottaggio fossi in lui mi preoccuperei del primo turno
Arezzo, 16 maggio 2026 – Le recenti dichiarazioni di Alessandro Meucci suggeriscono che Caneschi stia già considerando il possibile secondo turno delle elezioni, mentre Meucci ha espresso preoccupazione riguardo alle sfide del primo turno. La campagna elettorale si sta intensificando, con i candidati che mostrano diverse strategie e aspettative. Le candidature sono state ufficializzate da alcune settimane e i candidati stanno conducendo incontri pubblici e comizi per conquistare il consenso degli elettori.
Arezzo, 16 maggio 2026 – . Dichiarazione del capolista di «Con Arezzo», lista civica a sostegno di Marco Donati sindaco. Ho letto con stupore le dichiarazioni del candidato Pd Alessandro Caneschi. Fossi in lui invece di sperimentare algebra elettorale, mi preoccuperei dei voti che in questi anni ha perso a manciate. Caneschi non dia nulla per scontato, perché i cittadini hanno capito chi in questi anni è stato dalla loro parte, in particolare nelle frazioni. Purtroppo l’opposizione del Pd è stata sui social e poco fra la gente. Ci abbiamo pensato noi, insieme a Marco Donati, con decine di incontri negli ultimi sei anni ad ascoltare le persone e a fare nostre le esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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