Alessandro Meucci | Caneschi già pensa al ballottaggio fossi in lui mi preoccuperei del primo turno

Arezzo, 16 maggio 2026 – Le recenti dichiarazioni di Alessandro Meucci suggeriscono che Caneschi stia già considerando il possibile secondo turno delle elezioni, mentre Meucci ha espresso preoccupazione riguardo alle sfide del primo turno. La campagna elettorale si sta intensificando, con i candidati che mostrano diverse strategie e aspettative. Le candidature sono state ufficializzate da alcune settimane e i candidati stanno conducendo incontri pubblici e comizi per conquistare il consenso degli elettori.

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