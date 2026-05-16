Il progetto della Zaha Hadid si trova al centro di una preoccupazione crescente a causa delle condizioni di abbandono che minacciano di comprometterlo. Sono stati sollevati dubbi sulla possibilità che il parco urbano, sostenuto da fondi pubblici, possa perdere le risorse destinate, lasciando così in bilico il futuro dell’area. La situazione coinvolge circa 23 milioni di persone che vivono nelle vicinanze, facendo emergere il rischio di un degrado che potrebbe estendersi senza un intervento immediato.

? Domande chiave Come può il progetto della Zaha Hadid restare isolato dal degrado?. Perché i fondi per il parco urbano rischiano di sparire?. Chi deve intervenire per evitare il blocco burocratico entro il 2026?. Quali conseguenze avrà la frattura tra waterfront e quartiere storico?.? In Breve Scadenza fondi fissata al 31 dicembre 2026 per il progetto CUP H34J22000740008.. Progetto prevede collegamento tra porto e futuro Museo del Mediterraneo di Zaha Hadid.. Sentenza TAR dello scorso febbraio ha causato stallo burocratico sui lavori.. Rischio isolamento sociale tra nuovo waterfront e quartiere storico di Reggio Calabria.. La senatrice Minasi denuncia oggi il rischio concreto di perdere 23 milioni di euro destinati alla riqualificazione del quartiere Candeloro a Reggio Calabria, denunciando l’inerzia dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Candeloro a rischio: Minasi denuncia il pericolo per 23 milioni

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