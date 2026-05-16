Campobasso | Mancinone presenta il libro sulle morti sul lavoro
A Campobasso, l'autore Mancinone ha presentato il suo nuovo libro dedicato alle morti sul lavoro. Il testo analizza come i dati statistici si traducano in testimonianze di chi ha perso un familiare o un collega, portando alla luce le storie dei superstiti. Viene inoltre approfondita la relazione tra i subappalti e la crescente precarietà che, secondo il volume, contribuisce all'aumento di incidenti sul lavoro. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, coinvolgendo lavoratori e rappresentanti sindacali.
? Punti chiave Come si trasformano i dati statistici nelle storie dei superstiti?. Quali dinamiche tra subappalti e precarietà causano questi incidenti?. Chi sono le persone che lottano per ottenere giustizia oggi?. Perché la sicurezza viene spesso considerata un semplice costo aziendale?.? In Breve Partecipazione di Cesare Damiano, presidente Associazione Lavoro&Welfare, all'evento di Campobasso.. Rassegna letteraria Ti racconto un libro 2026 curata da Brunella Santoli.. Analisi di sfruttamento e subappalti in cantieri, fabbriche, miniere e campagne.. Iniziativa promossa dal Comune di Campobasso con l'Unione Lettori Italiani.. Il giornalista Giovanni Mancinone presenterà il libro Corpi al macello a Campobasso, un’opera che affronta il dramma delle morti sul lavoro in Italia attraverso la narrazione della sofferenza dei superstiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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