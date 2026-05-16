Campobasso | Mancinone presenta il libro sulle morti sul lavoro

A Campobasso, l'autore Mancinone ha presentato il suo nuovo libro dedicato alle morti sul lavoro. Il testo analizza come i dati statistici si traducano in testimonianze di chi ha perso un familiare o un collega, portando alla luce le storie dei superstiti. Viene inoltre approfondita la relazione tra i subappalti e la crescente precarietà che, secondo il volume, contribuisce all'aumento di incidenti sul lavoro. La presentazione si è svolta in un contesto pubblico, coinvolgendo lavoratori e rappresentanti sindacali.

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