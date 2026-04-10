Oggi esce nelle librerie il nuovo libro del giornalista Giovanni Mancinone, intitolato

Il giornalista Giovanni Mancinone pubblica oggi la sua nuova opera intitolata Corpi al macello, un volume di 200 pagine pubblicato da Rubettino che scava nelle ferite aperte delle morti sul lavoro attraverso il racconto di 13 tragiche vicende. Il libro, venduto al prezzo di 18 euro, si apre con una prefazione firmata dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano e ricostruisce con precisione clinica i destini spezzati in contesti che spaziano dalle miniere ai cantieri, dalle campagne alle fabbriche, fino ai pericoli delle strade. Il volto umano dietro le statistiche della sicurezza. Andando oltre la fredda cronaca, l’autore ha scelto un metodo investigativo che incrocia atti giudiziari, registri dell’anagrafe comunale, archivi pubblici e privati con un approccio profondamente umano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morti sul lavoro: il libro che svela il volto umano di 13 tragedie

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