Infortuni Giovanni Mancinone | Un libro con le storie delle vittime e il dolore di chi resta

Le morti sul lavoro in Italia continuano a essere al centro dell’attenzione, con molte storie di vittime e famiglie coinvolte. Un libro raccoglie le testimonianze di chi ha perso un caro in un incidente sul lavoro e descrive il dolore di chi resta. L’autore ha raccolto le esperienze di diverse persone, evidenziando come gli infortuni non si limitino all’istante dell’incidente, ma abbiano ripercussioni durature.

(Adnkronos) – Le morti sul lavoro in Italia non si esauriscono nel momento dell’incidente. Mentre le statistiche continuano a segnare la drammatica soglia delle mille vittime l’anno, il dramma prosegue nelle vite dei sopravvissuti: familiari e comunità segnate da lutti profondi che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. Proprio per rompere questo isolamento, esce in.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Libera porta nelle scuole le storie delle vittime di mafia: a Messina il ricordo del neurochirurgo Pandolfo“Ogni volta che racconto la storia di mio padre – ha detto commosso Marco Pandolfo – è un colpo al cuore, ma lui rivive negli occhi dei ragazzi che... Femminicidi in Italia, nel 2026 7 vittime: i nomi e le storie delle donne ucciseAppelli, campagne di sensibilizzazione sui femminicidi, dibattiti: eppure si continua a morire sotto i colpi di ex, fidanzati, mariti, compagni.