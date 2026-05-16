A Campobasso, si sta diffondendo un modulo che permette ai cittadini di contestare legalmente l'aumento delle bollette fornite dall'azienda Grim. Le autorità hanno rilevato che le tariffe idriche applicate superano i limiti stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). La questione riguarda le modalità con cui i clienti possono presentare ricorso contro gli aumenti e le motivazioni ufficiali che giustificano le tariffe superiori ai limiti previsti.

? Punti chiave Come si può contestare legalmente l'aumento delle bollette Grim?. Perché le tariffe idriche superano i limiti stabiliti dall'Arera?. Chi offre assistenza gratuita per compilare i moduli di protesta?. Cosa deve fare il Comune di Campobasso davanti al silenzio della Grim?.? In Breve Aumenti Grim superano il limite del 10% stabilito dalle linee guida Arera.. Cantiere civico offre assistenza gratuita per compilare i moduli di contestazione.. L'amministrazione di Campobasso è accusata di latitanza rispetto al monopolio Grim.. Rincari colpiscono bilanci familiari e settori produttivi del territorio di Campobasso.. Il gruppo Cantiere... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso, battaglia contro le bollette: modulo per contestare Grim

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