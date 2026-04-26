A Campobasso è partita una nuova iniziativa che coinvolge il Comune e il Gal Molise, volta a creare una Comunità Energetica Rinnovabile a livello locale. L’obiettivo è promuovere l’uso di energia pulita e ridurre i costi delle bollette per i cittadini. La proposta prevede la collaborazione tra enti pubblici e comunità per sviluppare progetti di produzione energetica sostenibile. La fase iniziale dell’operazione è appena stata avviata.

?? Cosa sapere Il Comune di Campobasso e il Gal Molise promuovono la Comunità Energetica Rinnovabile locale. Il progetto mira a ridurre le bollette per cittadini, imprese e terzo settore. A Campobasso il Comune e il Gal Molise spingono affinché cittadini, imprese e realtà del terzo settore aderiscano alla Comunità Energetica Rinnovabile per produrre e condividere energia pulita a costi contenuti. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'amministrazione locale e il Gal Molise, con l'obiettivo .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campobasso: energia pulita e bollette basse, parte la sfida locale

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