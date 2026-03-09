Bollette Grim | 239 euro in più protesta si allarga nel Molise

La protesta contro le bollette idriche della società Grim si sta diffondendo nel Molise, coinvolgendo cittadini di più comuni tra cui Guglionesi, Larino, Baranello e Petacciato. Le richieste e le lamentele si sono intensificate, con molti residenti che segnalano un aumento di circa 239 euro nelle loro fatture. La mobilitazione si sta allargando, portando più persone a manifestare il loro disappunto.

La protesta contro le bollette idriche della società Grim si sta trasformando in un movimento di massa che coinvolge non solo i residenti di Guglionesi, ma anche cittadini provenienti da diversi comuni del Molise come Larino, Baranello e Petacciato. Domenica 8 marzo 2026, la sede del circolo cittadino è diventata il punto di raccolta di testimonianze concrete, dove famiglie hanno portato le proprie fatture per evidenziare anomalie tariffarie e conguagli retroattivi ingiustificati. I dati raccolti confermano un quadro preoccupante: fatture basate su consumi presunti nonostante l’esistenza di contatori elettronici, accumulo di metri cubi non conteggiati che spingono gli utenti negli scaglioni più alti e richieste di pagamento di somme indebitamente percepite pari a circa 239 euro oltre agli interessi legali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

