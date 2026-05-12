Fino a 3.600 euro a famiglia | Bellaria sostiene i centri estivi per ragazzi con disabilità

Da riminitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a 3.600 euro a famiglia sono disponibili grazie a un avviso pubblico aperto fino al 29 maggio, che riguarda i contributi economici destinati ai residenti con bambini e ragazzi con disabilità. L’obiettivo è fornire un sostegno alle famiglie per garantire la partecipazione dei giovani con disabilità ai centri estivi. Le risorse sono destinate a coprire i costi dell’assistenza educativa durante il periodo estivo.

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E’ attualmente online, con scadenza fissata a venerdì (29 maggio), l’avviso pubblico per la concessione di contributi economici a favore di famiglie residenti con bambini e ragazzi con disabilità, affinché sia garantita loro la congrua assistenza educativa per la partecipazione ai centri estivi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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