Fino a 3.600 euro a famiglia | Bellaria sostiene i centri estivi per ragazzi con disabilità

Fino a 3.600 euro a famiglia sono disponibili grazie a un avviso pubblico aperto fino al 29 maggio, che riguarda i contributi economici destinati ai residenti con bambini e ragazzi con disabilità. L’obiettivo è fornire un sostegno alle famiglie per garantire la partecipazione dei giovani con disabilità ai centri estivi. Le risorse sono destinate a coprire i costi dell’assistenza educativa durante il periodo estivo.

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