Centri estivi e disabilità arrivano i contributi per le famiglie | fino a 4mila euro a bambino

Il Comune di Coriano ha annunciato che anche per l’estate 2026 offrirà contributi alle famiglie con bambini disabili per i centri estivi, con un massimo di 4.000 euro per ogni bambino. La misura mira a coprire parte delle spese legate al supporto educativo durante la frequenza delle strutture estive. La decisione riguarda esclusivamente il sostegno economico a fronte delle spese sostenute.

Il Comune di Coriano rinnova anche per l’estate 2026 il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli con disabilità, prevedendo un contributo economico a integrazione delle spese sostenute per il supporto educativo durante la frequenza dei centri estivi. L’intervento è rivolto a bambini certificati ai sensi della Legge 1041992 e residenti nel Comune di Coriano, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle attività estive nel periodo compreso tra l’8 giugno e il 4 settembre 2026, garantendo continuità educativa tra il tempo scuola e il tempo extrascolastico e promuovendo esperienze di socializzazione inclusive. Il contributo sarà definito sulla base dell’Isee per prestazioni rivolte ai minorenni e assegnato secondo una graduatoria ordinata dal valore più basso al più alto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

