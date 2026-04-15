Rubano FI interrogazione sui ritardi per l’avvio dei lavori sulla ‘Telesina’

Un'interrogazione è stata presentata per chiedere chiarimenti sui ritardi nell'avvio dei lavori di raddoppio della strada statale 372 “Telesina”. La richiesta mira a fare luce sui tempi di realizzazione e a sollecitare l'inizio delle opere relative al primo e al secondo lotto. La questione riguarda le tempistiche e i passaggi necessari per l'avvio dei lavori sulla strada, che collega varie aree della regione.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Fare chiarezza sui ritardi nell’avvio dei lavori per il raddoppio della strada statale 372 “Telesina” e sollecitare l’avvio delle opere per il primo e secondo lotto”. È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata dal deputato di Forza Italia Francesco Rubano, segretario della provincia di Benevento, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, discussa oggi in commissione Lavori Pubblici. “La SS 372 “Telesina”, rappresenta un’infrastruttura fondamentale e strategica per il Sannio e per ampie aree di Puglia e Basilicata”, ha sottolineato, ma “nonostante gli impegni assunti, anche nel corso del question time del 26 marzo 2025, permangono criticità legate all’avvio dei cantieri per il raddoppio dell’arteria.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rubano (FI), interrogazione sui ritardi per l’avvio dei lavori sulla ‘Telesina’ Notizie correlate Viabilità a Cimpello, nessuna data per l’avvio dei lavori: "Ritardi inaccettabili"“È inaccettabile che nove anni dopo l'inserimento nella programmazione della riqualificazione della viabilità che attraversa Cimpello, la Regione non... Trapianto Napoli, Rubano (FI) annuncia interrogazione in Regione e in Parlamento: “Di Silverio chiarisca”“Domani, su mia espressa richiesta, il consigliere di Forza Italia Fernando Errico presenterà in Consiglio regionale della Campania un’interrogazione...