Nella regione della Campania è stata diramata un’allerta gialla a causa di possibili temporali violenti e frane. Le zone più a rischio sono le aree collinari e montuose, dove si prevede un aumento dell’attività temporalesca nelle prossime ore. Le autorità monitorano attentamente le condizioni meteo e le eventuali criticità sul territorio. La Protezione Civile invita alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti per le eventuali misure di sicurezza da adottare.

? Punti chiave Quali zone della regione rischiano il maggior pericolo di frane?. Come si evolveranno i temporali previsti nelle prossime ore?. Chi deve attivare immediatamente i piani di protezione civile?. Cosa accadrà alle colture e alle merci esposte alla grandine?.? In Breve Allerta valida fino alle ore 20 di sabato 16 maggio.. Rischio grandine e fulmini per strutture esposte e colture agricole.. Pericolo di mareggiate costiere e allagamenti per superamento livelli idrometrici.. Attivazione piani comunali di Protezione Civile per monitoraggio strade e verde.. Allerta meteo gialla in tutta la Campania da mezzanotte fino alle ore 20 di questo sabato 16 maggio, con il rischio concreto di temporali intensi e forti raffiche di vento occidentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, allerta gialla: rischio temporali violenti e frane

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Allerta meteo gialla per temporali dalla mezzanotte

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